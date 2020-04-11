«Это моя безопасность»: младшая дочь Федосеевой-Шукшиной обвинила Алибасова в рукоприкладстве

Ольга рассказала, что у нее есть видеозаписи, доказывающие, что продюсер «На-На» поднимал на нее руку.

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной обвинила Бари Алибасова в рукоприкладстве. Ольга Шукшина появилась в студии «Секрета на миллион», чтобы рассказать всю подноготную о личной жизни Алибасова и матери. Практически с порога Ольга заявила – с Бари Каримовичем она воюет достаточно давно и в семье является единственным человеком, который не дает продюсеру окончательно завладеть имуществом родительницы.

Шукшина-младшая также рассказала, что однажды Алибасов поднял на нее руку. Мать была свидетелем происходящего, но в ситуацию не вмешалась. Ольга подчеркнула – у нее есть доказательство собственных слов в виде видеозаписи.

«Были некие стычки… Да, он даже налетал на меня с кулаками, с матами! Аудио и видео этих сцен я сделала, а как потом докажешь? Иначе они потом будут говорить, что я неадекватна. Очень хочу, чтобы эта ситуация была окончательно решена», — разъяснила она.

Федосеева-Шукшина заявила – о драке дочери и нового мужа она слышит впервые. Однако Ольга этот факт опровергает – мать принимала пассивное участие в конфликте.

«Она знает. Мама, как и Маша, не хотят, чтобы все это выходило наружу. Но поверьте – это моя безопасность», — разоткровенничалась она.

На записи, предоставленной Ольгой, слышно, как Алибасов называет женщину «мразью», а также угрожает, что «заставит Машку (речь идет о Марии Шукшиной – прим.ред) раздавить Ольгу». Сам Бари Каримович заявляет — Ольга явилась в семью, потому что поняла, что сейчас ей подвернулся очень удобный момент, чтобы урвать часть состояния.