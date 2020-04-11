«Я не считаю, что в чем-то виновата»: Федосеева-Шукшина мечтает о примирении дочерей

Вот уже несколько лет Ольга и Мария не общаются между собой из-за старых обид.

81-летняя народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина мечтает о примирении дочерей. Вот уже какой год подряд семью Шукшиных сотрясают бесконечные скандалы. Сама Лидия и ее старшая дочь Мария уверены – все началось с Ольги, которая вынесла на всеобщее обозрение все имеющиеся семейные проблемы.

«У них очень сложные отношения. Маша в обиде на Олю. Ей очень не понравилось ее поведение, ее экранная деятельность. Маша категорически не хочет с ней общаться. Я пыталась говорить с Машей, но она мне: «Мама, хорошо», и все на этом. Пусть сами найдут способ простить друг друга, кто прав, а кто виноват, не выясняя», — высказалась актриса.

Сама Федосеева-Шукшина своей вины в конфликте не видит.