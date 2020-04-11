«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
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«Я не считаю, что в чем-то виновата»: Федосеева-Шукшина мечтает о примирении дочерей

Вот уже несколько лет Ольга и Мария не общаются между собой из-за старых обид.

«Я не считаю, что в чем-то виновата»: Федосеева-Шукшина мечтает о примирении дочерей
Лидия Федосеева-Шукшина/Фото: Лариса Кудрявцева/КП

81-летняя народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина мечтает о примирении дочерей. Вот уже какой год подряд семью Шукшиных сотрясают бесконечные скандалы. Сама Лидия и ее старшая дочь Мария уверены – все началось с Ольги, которая вынесла на всеобщее обозрение все имеющиеся семейные проблемы.

«У них очень сложные отношения. Маша в обиде на Олю. Ей очень не понравилось ее поведение, ее экранная деятельность. Маша категорически не хочет с ней общаться. Я пыталась говорить с Машей, но она мне: «Мама, хорошо», и все на этом. Пусть сами найдут способ простить друг друга, кто прав, а кто виноват, не выясняя», — высказалась актриса.

Сама Федосеева-Шукшина своей вины в конфликте не видит.

«У меня у самой на Олю была какая-то злость, но я не держу в себе этого негативного воспоминания. Я не считаю, что я в чем-то виновата. Все, чего я хочу – чтобы они помирились. Оля тоже согласна, но Маша не хочет. Пусть сами разберутся», — подвела черту героиня.

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