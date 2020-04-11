«Мне на все хватает»: Лидия Федосеева-Шукшина озвучила размер своей пенсии

81-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина озвучила размер своей пенсии. Супруга легендарного писателя и режиссера стала новой гостьей Леры Кудрявцевой в передаче «Секрет на миллион». Перед тем, как раскрыть несколько семейных секретов, Шукшина отметила — на телевидении она появилась в первый и последний раз. Этим визитом Федосеева намерена ответить на все существующие вопросы. Давать интервью впредь артистка больше не будет.

Кудрявцевой Шукшина призналась — ежемесячно она получает по 55 тысяч рублей. Этих денег ей вполне хватает на то, чтобы безбедно существовать.

«Я 25 тысяч получаю от государства, плюс еще 30 тысяч от московских властей. Мне на все хватает. Дочери в материальном плане не помогают никогда. Недавно вот только приезжал внук Макар, протягивает деньги, говорит: «Ни на что не траться!» А потом шепчет: «Мама дала», — припомнила Федосеева-Шукшина.

Артистка также рассказала, что она никогда не вела с дочерью обсуждений о том, чтобы съехаться вместе. Лидия не желает вмешиваться в привычный жизненный расклад Марии.