«Почему ярлык вешают на женщин»: Нюша ответила хейтерам на критику ее откровенного фото

Вокруг снимка, на котором певица оголила ягодицы, до сих пор ведутся дискуссии.

Певица Нюша ответила хейтерам, которые раскритиковали ее фото с голыми ягодицами. В начале апреля артистка поделилась с фолловерами кадром, на котором она имитирует ходьбу в черном боди и в подтяжках. Многие сразу же припомнили Нюше, что та недавно вышла замуж и стала матерью, а подобные фотосессии не соответствуют образу примерного родителя.

В эфире «Вечернего Урганта» Нюша заявила, что возмущена поступившей в ее адрес критикой.

«Почему люди сразу пишут, что я забыла про детей? Почему у нас в стране ярлык вешают на женщин, которые рожают? Почему мы после появления малышей должны выглядеть плохо? Несексуально, непривлекательно?», — высказалась она.

Ургант, в свою очередь, не удержался от шутки. Он заявил, что фото называется «мать пошла за молоком», а также спросил у автора идеи: «А где шторы, собственно, на окне? То, во что Нюша одета, меня вообще не интересует», — в свойственной юмористической манере отметил он.