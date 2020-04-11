«Яркой личности – яркое имя»: Нюша рассказала Урганту историю «наречения» Симбы

Нюша рассказала Ивану Урганту историю появления имени для дочери. Напомним, маленькая Симба появилась в браке певицы с экс-чиновником и бизнесменом Игорем Сивовым в ноябре 2018 года.

Долгое время супруги хранили имя ребенка втайне, однако позже стало известно, что малышка получила имя Симба. Далеко не всем поклонникам Нюши этот вариант понравился, некоторые заявили, что сама девочка вряд ли будет в восторге, когда вырастет.

Нюша в эфире «Вечернего Урганта» рассказала, что среди прочих вариантов имени были также Мирослава и Эсмеральда. Вместе с Игорем артистка решила дождаться появления дочери на свет, чтобы уже позже понять, на кого именно наследница похожа.

«Я считаю, что яркой личности нужно яркое имя. А именины, про которые многие спрашивают, у нее будут, когда мама с папой захотят. В итоге появился у нас в доме вот такой вот котеночек — сладенький, маленький», — разумилялась Нюша, вспоминая дочь.

Отметим, что артистка достаточно часто публикует совместные снимки с маленькой девочкой. Каждый кадр встречается аудиторией певицы на ура: люди активно лайкают фото с ребенком, делают Симбе комплименты и ждут, унаследует ли девочка певческий талант матери.