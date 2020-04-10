«Резидент Камеди Клаба родил!»: Харламов иронично поздравил Кравец

Юморист заметил, что это первый случай в истории, когда участник шоу родил ребенка.

В минувший четверг, 9 апреля, резидент развлекательного шоу Comedy Club Марина Кравец сообщила своим подписчикам в Instagram невероятно радостную новость, она успешно родила дочку. В качестве доказательства счастливая мама выложила в свой личный Instagram фотографию прямо из роддома, на которой она улыбается и держит маленькие носочки с принтом кроликов.

Одним из первых поздравивших Кравец оказался ее коллега по юмористическому шоу, Гарик Харламов. Он решил не ограничиваться комментарием и сделал у себя отдельный пост, в котором пожелал Марине и ее дочке большого здоровья. К поздравлениям присоединились и другие звезды российского шоу-бизнеса, Игорь Крутой, Семен Слепаков и Гоша Куценко.

«Это первый случай в истории, когда резидент Камеди Клаба родил!» — со смехом заметил юморист.