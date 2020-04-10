В новом выпуске карантинной программы звездные гости расскажут Гарику Харламову и Павлу Воле о том, как они проводят время дома.

Резиденты Comedy Club заглянут в кулуары семейной жизни Брежневой и Меладзе, пообщаются с Еленой Темниковой и зададут каверзные вопросы Ляйсан Утяшевой и Яне Кошкиной. Новый выпуск юмористического шоу на карантине выйдет уже в эту пятницу, 10 апреля. Помимо уютного интервью с представителями отечественного шоу-бизнеса юмористы устроят свою версию «Что? Где? Когда?» , а также порассуждают, что будет, если «скрестить» «Землян» и The Prodigy.

Трио музыкальных резидентов – Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Люсек Сорокин — представят на суд общественности свое видение песни «Земля у дома». Группа USB не останется в стороне и посвятит сингл коронавирусу, а Павел Воля представит свою классификацию людей в связи с пандемией.

Вслед за Comedy Club юмористический вечер на ТНТ продолжит «Comedy Баттл». Зрители увидят второй отборочный этап. Участие в нем примут уже известные «Соседи» из Петербурга — они участвуют в шоу уже четвертый раз. В этот раз парни покажут, как можно отблагодарить музыканта в электричке по безналу, если совсем нет налички. Кроме прочего, на сцену выйдут и будут шутить Елизавета Смолина из Челябинска, одессит Валерий Маисеич, Аришка Хитрик из города Гатчина.