«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«Самоизоляция – шанс побыть собой»
Анастасия Волочкова

Новая участница и новый командир: что покажут в очередной серии «Солдаток»

Ушедшую с проекта девушку заменят «свежей кровью».

Новая участница и новый командир: что покажут в очередной серии «Солдаток»
Девушки сменили свою обычную жизнь на казарму и плац. Фото: канал ТНТ.

В новом выпуске реалити-сериала «Солдатки», который выйдет на канале ТНТ в воскресенье, 12 апреля, расстановка сил в казарме поменяется. На место одной из выбывших участниц проекта придет новенькая, и она будет готова рассказывать обо всем, что происходит во взводе.

Есть перемены и в руководстве. Капитан представит девушкам их нового командира – старшего матроса Левченко. Его сразу же ждет испытание на прочность, когда две участницы устроят драку. Сумеет ли новый начальник погасить этот конфликт?

«Солдатки»
Это вам не модный показ. Здесь действительно нужно держать строй и уметь стрелять. Фото: канал ТНТ.

Также зрители увидят, как у одной из «солдаток» случится приступ страха высоты на полосе препятствий, а другая захочется отомстить товаркам за нарушение дисциплины. Напомним, что в этом проекте девушки проходят реальную службу в рядах Российской армии. В погоне за главным призом им предстоит преодолеть множество мужских испытаний и показать сильный характер. При этом влюбляться красавицам никто не запрещает — вокруг ведь так много статных парней в форме.

Новые серии «Солдаток» выходят на канале ТНТ по воскресеньям в 19:00.

Тэги

«Солдатки»армияАрмия Россиитв-шоу «Солдатки»ТНТ
Loading...