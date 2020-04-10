Новая участница и новый командир: что покажут в очередной серии «Солдаток»

В новом выпуске реалити-сериала «Солдатки», который выйдет на канале ТНТ в воскресенье, 12 апреля, расстановка сил в казарме поменяется. На место одной из выбывших участниц проекта придет новенькая, и она будет готова рассказывать обо всем, что происходит во взводе.

Есть перемены и в руководстве. Капитан представит девушкам их нового командира – старшего матроса Левченко. Его сразу же ждет испытание на прочность, когда две участницы устроят драку. Сумеет ли новый начальник погасить этот конфликт?

Также зрители увидят, как у одной из «солдаток» случится приступ страха высоты на полосе препятствий, а другая захочется отомстить товаркам за нарушение дисциплины. Напомним, что в этом проекте девушки проходят реальную службу в рядах Российской армии. В погоне за главным призом им предстоит преодолеть множество мужских испытаний и показать сильный характер. При этом влюбляться красавицам никто не запрещает — вокруг ведь так много статных парней в форме.

Новые серии «Солдаток» выходят на канале ТНТ по воскресеньям в 19:00.