61-летний Урсуляк поделится секретом семейного счастья в программе Майорова

В новом выпуске программы «Однажды…» ведущий телевизионного проекта 51-летний Сергей Майоров раскроет секрет семейного благополучия Лики Нифинтовой. Актриса театра и кино стала второй женой именитого кинорежиссера Сергея Урсуляка. У пары есть общая дочка Дарья. Ни для кого не секрет, что 61-летний сценарист и продюсер родился на Камчатке в семье военнослужащего. А нынешняя возлюбленная Сергея Владимировича родом из Казани. С раннего детства Урсуляк привык к постоянным разъездам, так называемой кочевой жизни. Однако все это уже давно осталось в прошлом. Сегодня муж народной артистки России Лики Нифинтовой один из самых титулованных режиссеров, чьи фильмы полюбились миллионам поклонников. Вот уже больше 30 лет Сергей Владимирович женат на матери своей младшей дочери. От первого брака у режиссера есть старшая наследница — Саша. О том, как ему удается сохранять гармоничные отношения с супругой, жить с близкими в любви и согласии Урсуляк расскажет в новом выпуске программы Сергея Майорова.

Ко всему прочему, героем шоу «Однажды…» станет и один из членов жюри проекта «Маска». Так, резидент Comedy Club Гарик Мартиросян согласился поделиться с телезрителями некоторыми подробностями со съемок музыкальной передачи. Также юморист назвал имена любимых исполнителей его детей. И самое главное: муж близкой подруги Алсу — Жанны Левиной-Мартиросян согласился спеть одну из композиций на армянском языке.

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К слову, своим вниманием программу «Однажды…» не обошел стороной и Дмитрий Губерниев. Легендарный спортивный комментатор в условиях пандемии, как и многие его коллеги, вынужден работать из дома. Однако даже этот факт не препятствует ему заниматься спортом. В новом выпуске передачи Сергея Майорова 45-летний телеведущий покажет основные упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях.

Смотрите программу «Однажды…» в воскресенье, 12 апреля, в 14:10 на НТВ.