Премьера шоу Елены Степаненко и новые герои «Маски»: что можно посмотреть по ТВ в эти выходные

Вторые выходные апреля станут не менее насыщенными на телепроекты, чем первые.

В субботний день на Первом канале вспоминают легендарного советского режиссера Леонида Гайдая. В 10:05 в эфир выйдет документальный фильм под названием «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш!». Телезрители вместо со съемочной группой прогуляются по улочкам Баку, а именно по тем местам, где которых снимали любимую комедию о приключениях Семена Семеновича Горбункова и контрабандистах. Сын Юрия Никулина расскажет о том, как появилась одна из знаменитых фраз фильма, ушедших в народ.

А в прайм-тайм, до и после программы «Время», за одним столом в передаче «Сегодня вечером» соберутся друзья и коллеги Михаила Шуфутинского. Знаменитому во всем мире шансонье вот-вот стукнет 71 год, но в это трудно поверить. Ведущие Максим Галкин и Юлия Меньшова вместе с героем, а также Александром Розенбаумом, Владимиром Винокуром, Игорем Крутым, Любовью Успенской и многими другими вспомнят яркие события из жизни легендарного артиста. Начало в 19:30.

Воскресенье, в День космонавтики, в 13:10 на Первом — подлинная история одного из самых захватывающих эпизодов в истории человечества. Четырехсерийный художественно-документальный фильм «Битва за космос» расскажет о космических амбициях двух супердержав — СССР и США, и о том, что из этого вышло. А вечером, в 18:10 — долгожданное продолжение премьеры: вторая часть «Большого концерта Максима Галкина».

На «России 1» в субботу состоится трансляция большого концерта из Большого театра. На легендарную сцену выйдут десятки звезд музыки, кино, театра, чтобы поддержать зрителей в непростое время пандемии коронавируса. Концерт «Мы вместе» начнется в 17:00.

На следующий день, в воскресенье, зрителей «России 1» ждет большая премьера. В 12:10 стартует новое шоу Елены Степаненко. Артистка готова удивлять и припасла множество сюрпризов своим поклонникам. А помогут ей в этом ее гости – Ефим Шифрин и Елена Воробей. Разговоры по душам и откровенные признания, смешные истории и увлекательные беседы — все это подготовила всенародно любимая артистка в своей новой программе «Еще не вечер».

Воскресный вечер телеканал предлагает провести за просмотром долгожданного продолжения шоу «Танцы со звездами». 12 ярких и невероятно талантливых звездных пар выйдут на паркет, чтобы покорить, удивить и заставить вспоминать. Начало в 17:30.

Телеканал ТНТ приготовил целых два дня сериальных телемарафонов. В субботу с 12 до 18 часов нон-стоп — скетчком «Бородач», а в воскресенье – с 12 до 19 часов – «Света с того света». Продолжится воскресный вечер реалити-сериалом «Солдатки», а также очередным выпуском «Холостяка» с Антоном Криворотовым в качестве жениха.

На СТС в субботу весь день, с 10 до 21 часа, в эфире первый сезон сериала «Корни», а в воскресенье — кое-что потяжелее и пофантастичнее: в 13:00 боевик «День независимости», а следом продолжение — «День независимости. Возрождение».

На НТВ в субботу в программе «Секрет на миллион» — Лидия Федосеева-Шукшина. С 20:50 звездная гостья расскажет о романах со знаменитыми мужчинами, признается, кого из своих мужей любила больше жизни, а также объяснит, почему у нее не ладятся отношения с родными дочерьми.

В воскресенье в 20:10 — седьмой выпуск таинственного вокального шоу «Маска», и он окажется богат на сюрпризы. Помимо оставшихся героев в программе появятся двое новых участников. Представят свои вокальные номера Динозавр и Человек-Зеркало. Они наравне с другими «масками» запутают жюри и заставят гадать, кто же скрывается в этих замысловатых костюмах.