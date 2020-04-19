Участница «Солдаток» Вероника Борисова: «Мама говорит, что я губы сильно накачала»

На ТНТ продолжается шоу «Солдатки», в котором молодые девушки попадают в армию и вынуждены жить по законам гарнизонов. Командуют девушками реальные военные российской армии и забавно наблюдать, как непросто это удается всем участникам проекта.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с участницей шоу Вероникой Борисовой о жизни на проекте, о личных отношениях и о накаченных губах.

— Как ты узнала о кастинге?

— Из соцсетей. Подумала, что это нечто интересное. Решение приняла спонтанно.

Я окончила университет по академическому вокалу и поняла, что в театр не пойду, хотелось поискать себя в чем-то интересном, испытать. Например, хочу прыгнуть с парашютом и уверена, что в новом проекте «Солдатки» это случится.

Также хочу изменить образ жизни, взять себя в руки, выработать дисциплину. Этого у меня, к сожалению, нет: встаю, когда хочу, ложусь спать поздно, когда все обедают — я только завтракаю.

— Что ты знаешь о реальной армии?

— Я общалась с парнями, отслужившими в армии: до службы, они были легкомысленными, без цели в жизни, а после становились более серьезными. Кто-то пил, курил, но после армии все вредные привычки бросал.

— Сложно в коллективе с девушками?

— Я люблю выделяться, иногда занимаю позицию лидера, но только, если есть цель, например, победить. Быть лидером — это большая ответственность за других, а я привыкла отвечать только за себя.

— Родители знают про «Солдаток»?

— Я сказала, что буду участвовать в кастинге, но они меня не поддержали. Сказали, мол, иди лучше найди работу. Я больше общаюсь с мамой, она детский педиатр. Отец работает декоратором в доме культуры. Они живут в Ставропольском крае.

Мама поддерживает меня, правда, говорит, что я губы накачала сильно. Но я думаю, что не особо сильно, они маленькие.

— Как дела на личном фронте?

— Пока не нашла своего человека. Мне нужен успешный, достаточно зрелый, щедрый, искренний, ответственный, обеспеченный мужчина с хорошим чувством юмора. Мне должно быть с ним комфортно, интересно. И, главное, чтобы он был не Рак! Уже несколько раз с Раками ничего не получалось. Я по гороскопу Скорпион.

— Самая большая авантюра в твоей жизни?

— Переезд в Питер. Там у меня вообще не было знакомых. С собой было тысяч пять рублей, но родители мне помогали, периодически высылали деньги.

Прилетела, разместилась в хостеле, потом пошла на вокальный конкурс, брала частные уроки вокала солистки Мариинского театра. Сама все узнавала, знакомилась с людьми. Все говорили, мол, поет стремно, а поперлась в большой город. Никто в меня не верил.

— Какой совет ты сама себе дала перед началом съемок?

— Мое имя переводится, как «дающая победу». Поэтому иди к победе, Вероника!