«Болтали с Бузовой как две девчонки»: что мы увидим в новом шоу Елены Степаненко

Ее героини запоминаемы и неповторимы, но какая она сама — без образов и масок? Именно это и узнают зрители телеканала «Россия».

О новом шоу Teleprogramma.pro рассказала заместитель генпродюсера, креативный продюсер шоу Елены Степаненко «Еще не вечер!» Ольга Никишина.

«Она намного глубже, чем ее героини»

Конечно, от Елены Григорьевны все ждут шуток, юмора, розыгрышей и они обязательно будут! Но помимо этого зрители увидят глубокую, мудрую женщину, у которой так много накопилось, и которая готова делиться своими знаниями и чувствами со своими собеседниками и зрителями.

«В нашем шоу Елена – молодая, зажигательная ведущая, совершенно новая Степаненко, без масок и привычных образов, ведь она намного глубже, чем ее героини».

«Болтали с Бузовой как две девчонки»

Когда Елене предложили пригласить Ольгу Бузову, она с осторожностью отнеслась к этой идее, рассказали нам создатели шоу. Но когда Ольга пришла в студию, то бывшая супруга Евгения Петросяна поняла, что они не прогадали. С первой же минуты у них произошел контакт: две женщины, даже не так — две девчонки болтали о самом сокровенном, шутили и подкалывали друг друга.

«Если Ольга Бузова легко согласилась участвовать в шоу, которое еще не выходило в эфир, то вот актриса Мария Порошина долго не решалась. Она с опаской пришла, но Елене Григорьевне удалось ее так здорово разговорить, что в конце программы Маша поняла, что зря волновалась. «Для самой актрисы новое шоу – это возможность лично познакомится с тем, кого она уважает и заочно любит за талант. А своих старых знакомых Степаненко покажет зрителям с необычной стороны!»

«Я не настоящий Андрей Малахов, я только учусь»

«Я не настоящий Андрей Малахов, я только учусь», — сказала Елена Степаненко на записи одной из первых программ. Но получается у нее замечательно.

«У Степаненко невероятная работоспособность. Я такого еще не встречала! Представьте себе: мы снимали в один день сразу две программы, а потом еще ролик, где она переодевалась в разные образы восемь-десять раз! Вот что значит закалка и профессионализм, новым «звездам» с их райдерами еще учиться и учиться! Меня поразило то, с какой легкостью Елена меняла героинь и наряды.

Козлик, исполняющий желания

«Помню, когда я впервые пришла в гости, чтобы поговорить о шоу, Елена мне предложила загадать желание и показала на забавную статуэтку козлика. Я тогда мечтала, чтобы мы сделали вместе классную программу, и оно сбылось. Кстати, загадать свое желание, ставшему знаменитым еще до выхода программы, козлику, смогут и все гости шоу. Вообще наше шоу – это такой подарок на день рождения, который был у Степаненко 8 апреля».

Девушка на КАМАЗе и обезьяна в Интернете

Обязательным гостем программы будет человек из народа. Это всегда незаурядный человек, например, девушка, которая водит КАМАЗ – такая хрупкая, а управляет огромной махиной.

«Мы собираем любопытные факты и стараемся использовать в программе. Между собой мы называем их «весточки» — маленькие «Вести», события, которые интересно обсудить, но об этом вряд ли скажут в новостях на «России». Например, мы нашли обезьяну, которая сидит в Интернете, осознанно ищет фотографии и ставит лайки. Мы договорились с владельцем, что Сугрива – так зовут обезьяну – примет участие в нашей программе. К сожалению, зоопарк закрыли из-за эпидемии вируса. Но мы надеемся, что скоро все это закончится и мы сможем пригласить этого гостя, а главное — удивим наших зрителей!

А чего вы ждете от нового шоу Елены Степаненко?