«Ты склочная баба!»: участники «Последнего героя» сцепились в открытом море

Участники скандального проекта «Последний герой. Зрители против звезд» на ТВ-3 сцепились между собой прямо в открытом море. В очередной день испытаний всех участников усадили в легкую лодку, а затем заставили переплывать большую воду.

В какой-то момент сразу у нескольких мужчин сдали нервы. Хореограф Евгений Папунаишвили набросился на таксистку Наталью Хапугину с обвинениями, не украшающими мужчину.

«Ты склочная баба! Все время придумываешь какие-то истории! Тварь», — с улыбкой заявил он.

Наталья постаралась себя отстоять, но сделать это в условиях численного преимущества мужчин было затруднительно.

«Тварь – это ты, Женя. Конченый просто», — заявила она.

Достаточно быстро в ситуацию вмешались сторонние наблюдатели. Они начали объяснять конфликтующим, что оскорблять Наталью все же не стоит, поскольку она женщина.

«Для меня это самое гнилое, когда мужик орет на бабу», — высказала свои мысли юмористка Надежда Ангарская. «Вроде пацан нормальный, а нагнетает… Хочется ***** (ударить – Прим.ред.)», — заявил Игорь Жук.

Чем закончилась стычка участников, зритель узнает уже в субботу, 11 апреля, в 19:00 на телеканале ТВ-3.