Тайн меньше не становится: в шоу «Маска» появятся новые участники

Таинственное шоу «Маска» на НТВ уже давно завоевало сердца многих телезрителей. Миллионы россиян ждут воскресенья, чтобы вновь попытаться отгадать, кто из знаменитостей спрятан в том или ином костюме.

А звездное жюри иногда оказывается очень близко к правде, а иногда – невероятно далеко, как с последней выбывшей участницей Светланой Мастерковой. Все судьи были поражены, когда узнали в Туче двукратную олимпийскую чемпионку-легкоатлетку.

Впереди седьмой выпуск невероятного вокального шоу, и он окажется богат на невероятные сюрпризы. Помимо оставшихся героев в программе появится двое новых участников. Представят свои вокальные номера Динозавр и Человек-Зеркало. Они наравне с другими Масками запутают жюри и заставят гадать, кто же скрывается в невероятных костюмах.

Напомним, членами жюри, среди которых Филипп Киркоров, Валерия, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез и Регина Тодоренко, были рассекречены маски Паука – это экс-«татушка» Лена Катина, Робота – там оказалась очаровательная Оксана Федорова, Слона – им был Алексей Глызин, Мороженого – это Стас Костюшкин, Хамелеона – это телеведущий Вадим Такменев.

Впереди еще масса интересного, включайте НТВ в воскресенье в 20:10!