Лолита сразилась с Хрусталевым по выражению недовольства коронавирусом

Иван Ургант устроил в своем вечернем шоу на Первом канале импровизированную битву по выражению недовольства пандемией коронавируса. На бой ведущий пригласил Дмитрия Хрусталева и Лолиту Милявскую.

Первым выступил бывший резидент Comedy Woman.

«Да сколько уже можно! Как все надоело! Да когда все это кончится!» — провыл в кадре Митя, страдальчески складывая руки.

В этот момент Лолита стояла в стороне (на безопасном расстоянии), нервно крутя спинер. Когда Иван Ургант предоставил ей возможность высказаться, она просто заорала протяжное «а-а-а-а-а» во всю мощь, ошарашив окружающих.

«За явным преимуществом победа достается Лолите!» — констатировал удивленный Иван.

Отметим, что на эфир Лолита пришла в новом имидже — певица сделала крутую завивку и осветлила прядь волос. Постройневшую фигуру артистка подчеркнула облегающим комбинезоном, накинув сверху жакет.