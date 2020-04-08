Артисты поблагодарят врачей и волонтеров большим телеконцертом

В субботу, 11 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» покажут благодарственный концерт «Мы вместе». Он будет посвящен врачам, которые сражаются за здоровье людей во время эпидемии коронавируса, волонтерам, что заботятся о пожилых людях в этот непростой период, и рядовым гражданам, которые добросовестно соблюдают режим самоизоляции.

Мероприятие будет сниматься в Большом театре. Впервые в его зале артисты будут выступать перед пустыми рядами кресел — все их внимание будет направлено на телезрителей. В шоу заявлены такие звезды, как Юрий Башмет, Сергей Полунин, Тамара Гвердцители, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Диана Арбенина, Александр Петров и другие. Их таланты призваны выразить общенародную солидарность и благодарность тем, кто ведет борьбу с пандемией.

В программе концерта заявлены известные песни и классические произведения. Смотрите 11 апреля в 17:00 на телеканале «Россия 1».