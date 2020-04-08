Герои из «Спокойной ночи, малыши!» стали ведущими новой рубрики на НТВ

Вместе с телезрителями они будут встречать каждый новый день и помогут узнать много нового.

Передача «Спокойной ночи, малыши!» выходит в эфир с 1964 года. Герои детской программы давно полюбились зрителям. Хотя за годы несколько раз персонажи менялись. Лишь Хрюша, Мишутка, Каркуша и Филя стали любимыми героями детей, с которыми малыши проводят вечер за просмотров мультфильмов. Однако теперь эти персонажи стали ведущими новой рубрики «Хочу все знать» в программе НТВ «Утро. Самое лучшее».

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В период самоизоляции родителям приходится непросто. Однако теперь по будням каждое утро маленькие зрители смогут начинать день с любимыми героями и узнавать много нового. Хрюша, Каркуша и другие необычные ведущие помогут провести утро максимально полезно и интересно.

Отметим, что в цикле образовательных программ «Хочу все знать!» маленькие телезрители смогут через увлекательные игры изучать новые страны, решать задачки, разгадывать ребусы и головоломки и узнать о богатстве родного языка.

Также герои легендарной передачи расскажут об экзотических животных, поделятся необычными фактами об окружающем мире и проведут экскурсии по самым красивым местам нашей планеты. Будут затронуты и актуальные темы, детям помогут разобраться, почему обязательно надо мыть руки, и объяснят, что сейчас это особенно важно.

Смотрите передачу «Утро. Самое лучшее» по будням в 6:45 на НТВ.