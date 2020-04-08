«Получается очень правдиво»: звезда «Полицейского с Рублевки» объяснила популярность сериала

На ТНТ 6 апреля состоялась долгожданная премьера нового сезона сериала «Полицейский с Рублевки». Он стал еще смешнее, еще искрометнее и динамичнее.

Теперь все герои сосредоточены на том, чтобы вырастить новое поколение полицейских – они работают в профильной Академии, руководство над которой доверили легендарному полковнику Яковлеву.

В штате оказалась и Алиса Рыбкина, которую играет 32-летняя Рина Гришина. Она уверена: своей популярности сериал обязан шоураннеру проекта Илье Куликову.

«Одна из самых крутых фишек Ильи Куликова в том, что он создает уникальных героев — они одновременно и особенные, и понятные аудитории. Юмор не заумный и надменный, а простой, открытый и ясный. Получается очень правдиво, потому и смотрят» — высказала свою точку зрения порталу Teleprogramma.pro актриса.

Сама актриса признает, что ее личная популярность тоже связана с «Полицейским с Рублевки». Именно благодаря этой истории у нее случился большой толчок в карьере, девушка стала узнаваемой и всенародно любимой. «О, Рыбкина, привет!» — так обращаются к ней поклонники, и она на это нисколько не обижается.