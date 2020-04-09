Звезда «Прожарки» Зоя Яровицына на карантине: «Принимаю душ в два раза дольше, чтобы побыть в одиночестве»

Запоминающаяся участница хейт-шоу «Прожарка» на ТНТ4 и креативный продюсер шоу «Женский стендап» Зоя Яровицына считает, что не разрушает стереотипы о женском юморе, а просто делает то, что ей нравится.

Журналисту Teleprogramma.pro Зоя поведала о том, как готовится к съемкам, о любви к телевидению, о переживаниях за звезд на «Прожарке» и поделилась лайфхаками, как скоротать время в самоизоляции.

Дико страшно и дико круто!

— Зоя, как выглядело ваше первое знакомство с телевидением? Чувствовали себя котенком или тигрицей?

— Впервые я участвовала в телевизионной съемке во время первого Stand up фестиваля в 2014 году. На тот момент я занималась стендапом только три месяца, и меня, в принципе, пугало любое выступление, тем более, такое ответственное.

Так что я даже особо ничего не помню о тех съемках. Более осознанными были уже съемки в «Comedy Баттл», там было дико страшно и вместе с тем — дико круто. Это как прыжок с парашютом, хотя я не прыгала, просто предполагаю.

— С камерой сейчас вы — подружки?

— Думаю, да. Мне сейчас нравится, как я выгляжу в кадре, и это меня мотивирует. Когда хочется съесть что-то жирное или сладкое или пропустить тренировку, я напоминаю себе, что будут съемки и потом придется плакать перед телевизором над количеством подбородков.

— Мейкап и укладку перед съемками можете сами себе сделать?

— Я в принципе неспособна сделать макияж даже просто для вечернего выхода, только повседневный. О мейкапе для съемок вообще молчу – это можно доверить только профессионалам. А волосы я сушу и укладываю за 5 минут, здесь мне помощь особо не нужна.

«Прожарка» — это вызов»

— Чем вас привлекла «Прожарка» на ТНТ4?

— Это вызов. Это другой жанр, другие эмоции, совсем другой уровень уверенности в себе. Если стендапом я занимаюсь уже 6 лет и понимаю, как вести себя на сцене, где что можно сказать, как лучше подать шутку, то «Прожарка» для меня — это новое поле, где я пока чувствую себя не очень уверенно.

Плюс — это адреналин от того, что человек, про которого ты шутишь, — звезда, сидит рядом и все это слушает. Думаю, это меня и привлекает: новые эмоции и новые ощущения.

— Вы последовательно разрушаете стереотипы по поводу женского юмора о сексе, замужестве, жизни. Какие вещи или ситуации разорвали ваши шаблоны?

— Я не знаю, какие стереотипы я разрушаю, я просто делаю то, что мне нравится делать, и говорю то, что думаю. На самом деле, некоторые стереотипы уже существуют только на бумаге. Никто женщине не запрещает говорить о сексе, об отношениях, о критических днях. И вообще, о чем угодно.

Вы можете прийти в любой бар, где проходят открытые микрофоны и выступить там с любым материалом, и никто вам ничего не скажет.

— И у крутого стендап-комика должна быть ахиллесова пята. Есть ли шутки, которые могут вас обидеть?

— Думаю, нет. Меня могут задеть только какие-то неюмористические комментарии, когда люди обсуждают мою внешность или пишут, что у меня нет таланта.

С шутками в мой адрес у меня проблем нет, я же понимаю, что это шутки. Никто в «Прожарке» не хочет никого обидеть, мы все просто хотим максимально смешно пошутить.

— Когда готовитесь к «Прожарке», думаете о том, насколько шутки могут задеть гостя? Было ли такое, что про какую-то шутку думали: «Перебор, лучше уберу»?

— Конечно. В отличие от комиков, насчет которых я уверена, что они над шутками про себя точно посмеются, по поводу звезды я всегда сомневаюсь. Мне, конечно, пока с ними везло — они все воспринимали очень положительно, но когда пишешь шутки, все равно переживаешь и думаешь: «Это, наверное, за гранью».

Но в конечном счете единственный критерий, которым я руководствуюсь, — это смешно или нет. Так и выбираю шутки для выступления.

— Произносите ли мантру перед выходом на сцену?

— Перед выходом я обычно повторяю текст, который буду рассказывать, — это и есть мантра. Каких-то ритуалов перед выступлением у меня нет, я просто стараюсь улыбнуться, когда меня объявляют и выйти с улыбкой — мне кажется, мне это немного помогает преодолеть волнение.

— Кого бы хотелось «прожарить» лично вам?

— Это сложно планировать, потому что это зависит не только от меня. Я надеюсь, что звезды так сойдутся, чтобы я еще поучаствовала в «Прожарке».

В плане того, кого прожарить, мне кажется, у нас много актеров, певцов, политиков, которые этого заслуживают. Вопрос не в том, кого хочется прожарить, а кто из них к этому готов.

— Не могу не спросить: как проходит ваша самоизоляция, что делаете, как справляетесь? Может, поделитесь собственными лайфхаками?

— Мы с мужем самоизолировались за две недели до того, как это стало мейнстримом. Справляемся хорошо, думаю, не последнюю роль в этом играет то, что мы сейчас живем в двухкомнатной квартире.

Всегда есть возможность уйти и заняться своими делами. Я работаю, готовлю, читаю книги. Тренируюсь каждый день — наконец-то пригодился спортивный инвентарь, который лежал дома бесхозно.

Конечно, хочется на улицу, но я понимаю, что сейчас нужно оставаться дома. Из лайфхаков, даже не знаю, шумоподавляющие наушники и то, что душ можно принимать в два раза дольше, чтобы побыть в одиночестве.