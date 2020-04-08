Связь поколений: Лолита спела песню Ольги Бузовой

9 апреля в эфире канала ТНТ покажут 100-й выпуск телепередачи «Студия СОЮЗ». Чтобы сделать юбилейную программу максимально яркой, ее создатели пригласили смелых звезд — Лолиту Милявскую и Ольгу Бузову.

Первую давно звали на шоу, но, когда она согласилась, встал вопрос — кого подобрать ей в оппоненты, чтобы провокационная артистка не разделалась с ним за пару испытаний. Подошла лишь дерзкая и независимая Бузова.

«Я потрясена программой, она очень познавательная, интеллигентная, интеллектуальная. Что помогло нам справляться с заданиями? Наверное, я угадывала, благодаря своему опыту, а Ольга благодаря интеллекту», — поделилась эмоциями Милявская.

Одно из самых тяжелых испытаний выпуска выпало именно ей — Лолите пришлось проорать незнакомую ей песню, которая принадлежала ее сопернице. Ольге, кстати, тоже пришлось поиздеваться над своим хитом, чего она явно не хотела.

«Не знаю, кто может быть круче нас. Мы — это сливки, как две вишенки на торте», — сказала молодая звезда после записи передачи.

Но не только две эти дамы украсят юбилейный выпуск. В нем также засветятся группа «Иванушки International» и Артур Пирожков (он же Александр Ревва).

Смотрите невероятный выпуск шоу «Студия СОЮЗ» в четверг, 9 апреля, в 21:00 на канале ТНТ.