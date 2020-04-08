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В малых городах чаще смотрят «Карусель», «Домашний» и ТВ-3

Рейтинги этих каналов поднялись, когда стали считаться просмотры жителей небольших населенных пунктов.

В малых городах чаще смотрят «Карусель», «Домашний» и ТВ-3
Аудитория малых городов изменила расстановку сил в рейтинге ТВ. Фото: Global Look Press

С начала 2020 года компания Mediascope стала по новому измерять рейтинги телеканалов. К количеству зрителей, проживающих в крупных городах (с населением более 100 тысяч человек) добавились люди, проживающие в небольших населенных пунктах. С учетом этой добавочной аудитории цифры стали несколько иными: одни каналы солидно прибавили в рейтинге, другие не очень, а некоторые и вовсе «рухнули» по показателям.

Как передает «КоммерсантЪ», рейтинг НТВ поднялся на 14%, ТВ-3 — на 30%, «Пятница!» — на 10%, Рен-ТВ — на 23%, СТС — на 18%, «Карусель» — аж на 53%, «Домашний» — на 38%, «Муз-ТВ» — на 22%.

Такие гиганты как Первый канал и «Россия 1» прибавили всего по 4%, ТНТ — 3%.

В «минус» ушли «Россия К», «Россия 24», ОТР, ТВЦ, «Супер» и «Ю».

Издание отмечает, что аудитория больших и малых городов различается по своим предпочтениям. Например, в провинции меньше интересуются заграничными путешествиями, лайфстайлом и иностранными шоу.

Делать какие-либо выводы по приведенным цифрам, конечно же, еще рано, так как пока что считается телесмотрение относительно малого количества жителей небольших городов. Но, все равно, изменение рейтингов выглядит очень любопытно.

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