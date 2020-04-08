«Буду всем жать руку»: Хрусталев и Ургант рассказали, чем займутся сразу после эпидемии

Ведущие шоу на Первом канале признались, что устали от разговоров про коронавирус.

Иван Ургант и Митя Хрусталев признались, что очень устали от коронавируса и флера вокруг него. В эфире Первого канала они рассказали, что сделают сразу после эпидемии.

«Я выйду из дома, пойду по улице и буду всем жать руку. Всем подряд!» – поведал Дмитрий.

«Как только все закончится, я пойду в кинотеатр на все фильмы, которые мне рекомендует смотреть Антон Долин. Я это сделаю, чтобы резко не выходить из состояния замкнутого пространства. Еще немного посижу один в кинотеатре, посмотрю его любимые фильмы. А потом я закуплю очень много еды и отвезу ее Аликбеку, Рауфу, Тахиру, Улукбеку, Алпамысу, Бахадуру, Джамшеду и Ханжону. В общем, всем моим доставщикам», – рассказал Иван Ургант.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса теперь «Вечерний Ургант» выходит без привычных зрителей в зале. Вместо них в студии размещается съемочная группа в небольшом составе. По словам Урганта, в Останкино также в настоящее время открыты все двери, включая те, что ведут в уборные. Это сделано для того, чтобы люди лишний раз не контактировали с ручками, на которых скапливаются бактерии и вирусы.

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