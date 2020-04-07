«Пахать, чтобы помогать людям»: Петров поделился сакральным смыслом своей работы

Актер признался — он не может наверняка сказать, много ли он работает или нужно это делать еще активнее.

31-летний Александр Петров до сих пор не столкнулся с кризисом среднего возраста. Об этом один из самых востребованных актеров отечественного кинематографа рассказал Федору Бондарчуку. Артист, одновременно исполнявший роль поющего хоккеиста и футболиста, отметил, что у его работы есть сакральный смысл.

«В 31 ты начинаешь понимать, что все, что ты делаешь, становится невзрачным. Кто-то говорит: тебя слишком много, кто-то говорит: давай еще. Ты просто понимаешь, что ты должен это делать. Ты должен сниматься, ты должен пахать, чтобы потом у тебя была возможность помогать людям, чтобы разрастались твои соцсети. Это осознание ко мне недавно пришло — премьера это круто, конечно, но все это не так важно, как важна работа в качестве инструмента», — заявил он в передаче «Кино в деталях».

Александр подчеркнул: кризис среднего возраста, после которого хочется все бросить, до него пока не добрался.

«Конечно, вопросы «правильно ли я живу?», «все ли так я делаю?» у меня возникают, но я стараюсь гнать их от себя. Мне все нравится!» — улыбнулся он.