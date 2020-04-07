«Иван лично позвонит вам»: «Вечерний Ургант» запускает новую рубрику

Популярное шоу «Вечерний Ургант» запускает рубрику «Теле S.O.S.». Сотрудники программы рассказали, что приглашают к сотрудничеству семьи, у которых во время продолжительно самоизоляции начались внутренние проблемы. Одни супруги не могут решить, кто пойдет выбрасывать мусор или выгуливать питомца, другие обвиняют вторую половинку в увлечении играми или гаджетами. Но у зрителей есть шанс разрешить эти конфликты с юмором — привлечь для «мирных переговоров» стороннего специалиста.

«Иван Ургант лично позвонит вам во время эфира нашей программы и поможет разрешить все споры и противоречия!» — сообщается на странице шоу в Instagram.

Для участия зрители должны отправить письмо с пометкой «Теле S.O.S.» на электронный ящик передачи с указанием своей проблемы и номера телефона. Лучшие истории попадут в эфир «Вечернего Урганта». Наверняка этим предложением воспользуется и пара-тройка звезд шоу-бизнеса…