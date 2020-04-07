Шоу Елены Степаненко будет называться «Еще не вечер!»

У шоу Елены Степаненко, премьера которого состоится на телеканале «Россия 1» 12 апреля, появилось название. Программа выйдет под логотипом «Еще не вечер!»
Напомним, бывшая супруга Евгения Петросяна предстанет перед зрителями вне своих юмористических образов. Она перестала изображать смешных стереотипных женщин и, наконец, покажет себя такой, какая есть. В ее новой передаче найдется место разговорам со звездами, творческим экспериментам и музыкальным номерам. В первом выпуске ожидаются разнообразные гости — от Ефима Шифрина до Ольги Бузовой.
«В новом шоу будет и то, что зрители совсем не ожидают от всегда искрящейся юмором артистки, — это тонкий, деликатный разговор, в котором каждый герой раскроется для зрителей по-новому», — анонсировали программу на канале «Россия».
Итак, «Еще не вечер!» с Еленой Степаненко — в воскресенье, 12 апреля, в 12:10 на канале «Россия 1».