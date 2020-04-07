«Киркоров попросил прощения»: Мастеркова поделилась впечатлениями от участия в шоу «Маска»

В шестом выпуске телепроекта «Маска» жюри рассекретили очередную маску. Между Яйцом и Тучей звездные судьи выбрали второго персонажа, и когда выяснилось, что в костюме Тучи все это время выступала олимпийская чемпионка по легкой атлетике, 52-летняя Светлана Мастеркова, испытали неподдельный шок.

Портал Teleprogramma.pro попросил спортсменку поделиться впечатлениями от участия в шоу. Мастеркова призналась: до «Маски» она петь не умела. Продюсеры научили ее вокалу, подобрали репертуар, который от выпуска к выпуску усложнялся, и благодаря своему усердию и трудолюбию спортсменка смогла пройти достаточно далеко.

«Я сказала, что я не поющий человек. Мы каждый день репетировали, и к вечеру начинали болеть связки с непривычки. Тебя просят достать такие звуки, которые у тебя еще не звучали. И было очень сложно петь под минус – трудно вступить, попасть в ноты. Я столько времени отдавала урокам вокала!» — рассказала о своем опыте Мастеркова.

На протяжении всех выпусков звездные члены жюри терялись в догадках, кто именно может скрываться за маской Тучи. Киркоров признавался, что ему невероятно импонирует этот персонаж и манит своей тайной. Однако, в одном из эфиров певец высказал предположение, что Туча – это дама «в возрасте».

«На одном из конкурсов Филипп Киркоров предположил, что я — женщина в возрасте. Валерия у него спросила – а что для тебя возраст? Вот тебе, например, 52. Он ответил: «Сильно в возрасте». И в финале, когда я сняла маску, Киркоров попросил прощения у меня за женщину «сильно в возрасте. И это вышло в эфир» — подчеркнула спортсменка.

Напомним, шоу «Маска» выходит на телеканале НТВ по воскресеньям в 20:10.