«Да я почти девственник!»: Андрей Григорьев-Апполонов стал участником «Дома-2»

Андрей Григорьев-Апполонов пришел на телепроект «Дом-2». Только это не тот рыжий певец, что недавно развелся, а его тезка и по совместительству крестный сын. Также Григорьев-Апполонов-младший является участником поп-дуэта #APPolonovGang, но, несмотря на сценическую карьеру, в личной жизни у молодого мужчины настоящая драма.

Несколько лет назад у Андрея умерла супруга Юлия — родная сестра рыжего «Иванушки». Женщина внезапно скончалась от приступа астмы. Пара была вместе 17 лет, и после этой трагедии у артиста больше не было отношений.

«Да я почти девственник! – говорит он. – Несколько лет я даже думать о других женщинах не мог, а когда боль потери удалось немного заглушить с помощью музыки, я понял, что в реальной жизни почти невозможно познакомиться с девушкой – нет ни времени, ни возможности. В сайты знакомств я тоже не верю. А вот «Дом-2» — отличная возможность для того, чтобы найти любовь».

Андрей пришел на проект к конкретной участнице — Саше Узерцовой. Ранее он несколько раз был гостем шоу «Бородина против Бузовой», где и увидел красавицу. Но для него это не просто интрижка — музыкант мечтает о крепкой семье и детях. Участники «Дома-2» практически единогласно проголосовали за принятие нового мужчины. Поддержала его и Ольга Бузова.

Удастся ли молодому артисту с громким именем построить новую любовь — узнаем в шоу «Дом-2» на канале ТНТ, ежедневно в 9:00, 23:00 и 0:00 часов.