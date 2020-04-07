Музыка объединяет: звезды со всего мира выступят на «Муз-ТВ»

Впервые на телевидении 11 апреля в эфире музыкального телеканала «Муз-ТВ» состоится международный концерт «Звезды против короны. Музыка объединяет!». Музыканты из разных стран объединятся, чтобы поддержать телезрителей в этот непростой период пандемии.

Артисты дадут эксклюзивные камерные концерты из дома, актеры кино и театра, спортсмены, телеведущие поделятся своими новостями и расскажут, чем занимаются в самоизоляции.

Кроме того, медийные персоны выразят слова поддержки тем, кто сейчас трудится на передовой – врачам. Они в непростых условиях вынуждены сдерживать натиск опасной инфекции и совершают настоящие подвиги ежедневно.

Среди участников супермарафона – несколько десятков звезд из разных уголков мира – России, Ирана, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Молдавии, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Мозамбика и множества стран Европы. Известно, что своими домашними концертами порадуют Полина Гагарина, Алсу, Ольга Серябкина, Томас Невергрин, Arash, Dschinghis Khan, Arabesque и множество других селебрити. Специальными гостями мероприятия станут Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Ксения Собчак.

Ведущим супермарафона «Звезды против короны. Музыка объединяет!» станет популярный шоумен Максим Галкин. Звезда экрана свяжет воедино музыку и эмоции каждого участника этого грандиозного события и подарит заряд позитива всем телезрителям.

В ходе мероприятия будет дан старт зрительскому марафону #МУЗЫКАОБЪЕДИНЯЕТ. Принять участие в нем сможет любой желающий. Для этого необходимо записать видео, в котором исполнить любимую песню и поддержать зрителей, разместить в соцсетях с хэштегом #музыкаобъединяет. Пять лучших композиций выйдут в эфире программы «ЯНАМУЗТВ».

Старт грандиозного супермарафона «Звезды против короны. Музыка объединяет» пройдет в 15:15 на телеканале «Муз-ТВ» 11 апреля. Позже полная версия шоу появится на digital-ресурсах канала.