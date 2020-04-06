«Танцы со звездами»: Мороз станцевала в костюме гнома, а Варнава «закрутила» курортный роман

На телеканале «Россия 1» стартовал одиннадцатый сезон развлекательного шоу «Танцы со звездами».

Популярные артисты театра и кино, деятели телевидения и шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора в развлекательном шоу «Танцы со звездами» телеканала «Россия 1».

Екатерина Варнава и Денис Тагинцев

Екатерина — участник и хореограф юмористического телевизионного шоу Comedy Woman, Денис — чемпион мира и Европы среди профессионалов. Не удивительно, что именно эта пара лидирует по количеству набранных баллов. Их самба на тему курортного романа, оценена жюри в 34 балла.

Андрей Соколов и Екатерина Осипова

Партнершей народного артиста России, режиссера и продюсера Андрея Соколова, стала Екатерина Осипова — участница «Танцев со звездами» с 2010 года. Екатерина — мастер спорта по бальным танцам, чемпионка России и неоднократная победительница международных соревнований. Но и Соколов в танцах не новичок — еще школьником он был призером Москвы по бальным танцам. Пара исполнила румбу и заработала 31 балл.

Елена Летучая и Влад Квартин

Такие же показатели, но насколько другой танец! Эта пара также исполнила румбу и так же получила оценку — 31 балл.

«Мы будем удивлять невероятными костюмами», — сказала Елена Летучая перед шоу и не обманула. Партнер Елены, Влад Квартин, не только чемпион по бальным танцам и хореограф, но и автор костюмов Елены. Для румбы Влад выбрал ярко-розовое платье и золотистое боди, мерцающее стразами.

Петр Романов и Мария Смольникова

Мария и Петр исполнили пасадобль — танец, имитирующий бой быков — корриду. Яркие сияющие, как солнце Испании, костюмы пары, контрастировали с серьезностью и даже некоторым трагизмом «испанской грусти». Жюри оценило выступление пары в 29 баллов.

Андрей Чернышов и Анна Мельникова

Анна — одна из лучших танцовщиц мира в латиноамериканской программе: чемпионка мира, Европы, Италии. Андрей — истинный джентльмен. Строгий и обаятельный мужчина. Для первого танца в шоу «Танцы со звездами» Анна и Андрей выбрали вальс. Их оценка 30 баллов.

Алена Бабенко и Максим Петров

Алена Бабенко, по собственному признанию, не занимается фитнесом и не сидит на диетах. Тем не менее прекрасно движется и на паркете и на льду — в шоу.

В «Ледниковом периоде — 3» актриса заняла третье место. И сегодня Алена и ее партнер — танцор международного класса, балетмейстер и педагог Максим Петров — получили высокую оценку — 32 балла за исполненный чарльстон.

Мария Порошина и Евгений Раев

Этот вальс получился нежным и воздушным. Не удивительно, Мария с детства мечтала стать балериной. И пусть этой мечте не суждено было сбыться, легкость и грацию актриса продемонстрировала в вальсе в паре с титулованным танцором, хореографом и неоднократным участником «Танцев со звездами» Евгением Раевым. Жюри оценило танец на 30 баллов.

Мария Ивакова и Евгений Папунаишвили

Задорное Ча-Ча-Ча в исполнении задорной телеведущей в паре с чемпионом Москвы по латиноамериканским танцам жюри оценило в 30 баллов.

Иван Стебунов и Инна Свечникова

«Профессиональный артист должен уметь все, — сказал перед шоу Иван Стебунов, — скакать на коне, фехтовать, танцевать. А бесплатно получить такой обучающий курс по танцам от телеканала «Россия» — просто подарок!»

Подарок для Ивана сделал не только телеканал, но и его партнерша — профессиональный хореограф Инна Свечникова. За танго, исполненное в первом туре, пара получила 32 балла.

Артем Ткаченко и Валерия Семенова

Еще одна пара, еще один драйв. Танец актера театра и кино Артема Ткаченко и двукратной чемпионки Эстонии, чемпионки Европы по шоу-программе среди профессионалов Валерии Семеновой жюри оценило в 31 балл.

Дарья Мороз и Святослав Герасимов

Заслуженная артистка России, актриса и блестящий танцор, финалист чемпионата России, призер кубка Европы, решили работать на контрасте к «Содержанкам» и исполнили «Бродвейский танец» в стиле театрального джаза в костюмах гномов. Жюри оценило номер в 30 баллов.

Александр Молочников и Анастасия Мельникова

Александр Молочников — молодой режиссер театра и кино, актер, мастер спорта по бальным танцам, победитель международных турниров. Анастасия Мельникова — чемпионка Дании по латиноамериканской программе. Пара исполнила танец Ча-Ча-Ча, получив оценку в 30 баллов.

А вы смотрите шоу «Танцы со звездами»? Кто вам больше всех нравится?

