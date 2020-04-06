«Стал смахивать на девочку»: Малахов удивил зрителей резкой сменой прически

В первом выпуске 11-го сезона «Танцев со звездами» телеведущий появился с хвостиком на голове.

Андрей Малахов удивил зрителей неожиданной временной сменой имиджа. В новом выпуске 11 сезона шоу «Танцев со звездами», ведущим которого он стал, Малахов появился с коротким хвостиком на голове. Стилисты передачи, судя по всему, решили внести в привычный облик телеведущего свежее решение и закрепили густые волосы шоумена модной у блогеров резинкой-пружинкой на затылке.

Одной из первых на «хвостик» Малахова обратила внимание светская львица Виктория Шелягова.

«Андрюш, пожалуйста, дай телефон парикмахера! Ну какой ты хорошенький», — сказала она, приложив видео эпизода из передачи.

Зрителям выходка Малахова пришлась по душе. «Стал смахивать на девочку», «Боже, как развидеть это», «А всю шевелюру слабо собрать в пучок?», «Это лучшее, что я видела за выходные», «Андрей, вы восхитительны», — пишут они в комментариях под выпуском. Некоторые и вовсе предположили, что Малахов просто обязан обзавестись дочерью, которой он сможет делать такие же забавные прически. Напомним, что сейчас Андрей воспитывает сына Александра в браке с Натальей Шкулевой.