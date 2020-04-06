Рэпер Matrang ударил электрошокером полицейского

К счастью, не на улице, а на съемках шоу «Импровизация».

Во вторник, 7 апреля, на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Импровизация», гостем которого стал рэпер Matrang. Автор хита «Медуза» сделает несколько признаний на сцене, узнает, кто он на самом деле, и оценит рэп-баттл актеров передачи. Также зрители узнают, на чем ездит звезда и каков самый страшный сон черепашек-ниндзя.

Организаторы шоу дали артисту возможность побыть барменом, а после столкнули его с наглыми полицейскими. Кстати, в этом выпуске звезде придется ударить стража порядка электрошоком. Но постоянные зрители программы уже знают, о чем идет речь.

«Такого со мной еще никогда не было!» — сказал после одной из импровизаций Matrang.

Что именно так впечатлило звезду, узнаем 7 апреля в 21:00 в эфире канала ТНТ.