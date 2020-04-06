Как не заскучать на карантине: советы звезд собраны в новом шоу канала «ТВ-3»

Телеканал ТВ-3 запустил передачу «Сидим дома со звездами». Она выходит с понедельника по четверг в 11:30.

Известные актеры, музыканты и телеведущие рассказывают о себе, своих занятиях на карантине и делятся секретами хорошего настроения в самоизоляции. Проходит все это в формате домашнего видео, которое артисты записывать самостоятельно. В каждом новом выпуске со своими советами выступают по пять участников, кого-то из них изоляция застала в квартире, других за городом, а некоторых и за рубежом.

В первом выпуске, который вышел в эфир 6 апреля, актриса Наталья Бардо показала, как ухаживать за собой, когда все салоны закрыты, а Надежда Ангарская из Comedy Woman провела виртуальную экскурсию по своему деревенскому дому с туалетом на улице. Певец Стас Костюшкин продемонстрирует комплекс упражнений, которые помогают ему поддерживать физическую форму не выходя из дома, а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев занялся готовкой, после чего устроил «концерт» на кастрюлях. Под конец таролог Аида Мартиросян спросила у карт, когда закончится режим вынужденной самоизоляции.

А какие сюрпризы готовит зрителям следующий выпуск? Смотрите в 11:30 на ТВ-3.