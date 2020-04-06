«Бузова сегодня богаче Тарасова»: Канделаки сопоставила ведущую с уникальной личностью

По мнению Тины, ни одна женщина в здравом уме не отпустит футболиста, раз уж вышла за него замуж.

Тина Канделаки считает Ольгу Бузову уникальной личностью. В эфире передачи «Сегодня вечером», где присутствующие затронули финансовый вопрос, ведущая отметила – Ольга, касаемо денег, кардинально отличается от остальных. Так, Тина заявила, что женщина, которой повезло выйти замуж за футболиста, никогда не отпустит его просто так, потому что спортсмен способен обеспечить ей безбедную жизнь до конца дней.

«Это бесконечный источник денег, ты можешь не работать, проводить время, отдыхать, радоваться жизни», – отметила она.

Бузова же, по словам Канделаки, стала исключением из правил, и не прогадала. На сегодняшний день дела Ольги идут в гору: еще до отмены «Евровидения» она значилась среди кандидатов от России, кроме того, Бузова стала первым Instagram-блогером, набравшим более 20 миллионов подписчиков.

«Про деньги сегодня говорить по-прежнему неприлично. Но по гамбургскому счету Бузова сегодня богаче Тарасова», – резюмировала она.

Напомним, в недавнем интервью Алене Жигаловой Ольга откровенно рассказала, что после развода с полузащитником казанского «Рубина» не только не отсудила у Дмитрия имущество, но и оставила ему то, что по праву считает своим. Таким образом, поющая ведущая развеяла слухи о собственной меркантильности.