«Модный приговор» в условиях карантина: что покажут в шоу на этой неделе

На этой неделе в нескольких выпусках «Модного приговора» в кресле судьи вместо Александра Васильева будет восседать Николай Цискаридзе. А все покупки герои и стилисты шоу теперь совершают онлайн.

«Кавалеры — сплошь женоподобные слабаки»

В понедельник в «Модный приговор» обратилась Елена, которая хочет видеть на дочке Марине женственные наряды. Вместо этого девушка носит исключительно рубашки и джинсы. И походка у нее из-за этого мужская, и манеры. А еще Маринины кавалеры — сплошь женоподобные слабаки.

Маму такой поворот категорически не устраивает. Марина же считает, что у нее просто характер сильный. А в платьях девушка себя не видит.

«Я просто обросла комплексами!»

Во вторник – весьма любопытная пара. Муж Петр откровенно говорит: «Маше я не изменяю, но успокаивает меня совсем другая девушка». По его признанию, Мария перестала радовать его глаза и у него угас к ней интерес.

«Я просто обросла комплексами!» — сокрушается Мария. И все потому, что на любую ее попытку принарядиться супруг назойливо вопрошает: «Зачем ты это надела? Это же несексуально!»

Сам Петр давненько заглядывается на прохожих красоток с изящными формами, а еще он подсел на одну АСМР-блогершу, которая успокаивает его нервишки по вечерам тихим голосом. (АСМР-блогеры создают звуковые и визуальные стимулы, вызывающие приятные ощущения: шепот, плавные движения, шуршания или постукивания).

Подозрительный интерес к блогерше не только настораживает Марию, но и лишает ее уверенности. Потому как она уверена, что на фоне этой русалки, как ее называет Петр, она явно проигрывает.

В финале программы Мария была поражена преображением и выбрала одежду от стилистов. А Петр убедил Марию в том, что, на кого бы он ни смотрел и чем бы ни увлекался, его единственной любовью всегда была и будет только она.

«Опускаются руки от обиды и унижений»

Среда. В семье Дмитрия и Юлии уже несколько лет не утихают конфликты. Юлия умоляет супруга обратить внимание на нее, но все свободное время молодой мужчина посвящает посторонним девушкам. Любвеобильный Дмитрий уже сбился со счету своих романтических историй, а у Юлии опускаются руки от обиды и унижений. Более того, мама Юлии во всех конфликтах принимает сторону любимого зятя, а Дмитрий видит в теще союзника. Юлия надеется, что после преображения любимый мужчина посмотрит на нее другими глазами.

«Моя сестра совершенно себя не ценит!»

В четверг Екатерина обвиняет сестру в том, что она перестала краситься и укладывать волосы, а платья сменила безразмерными свитерами и брюками. «Моя сестра совершенно себя не ценит. Я хочу, чтобы Аня выглядела достойно, уверенно и женственно. Но меня она не слушает, потому что я младшая сестра и не авторитет для нее!» – утверждает Екатерина. Муж Андрей тоже хочет видеть Анну элегантной. У Ани же с детства осталось немало комплексов, от которых она никак не избавится: «Я привыкла атаковать, любое замечание, даже если оно сказано по делу, воспринимаю в штыки. Я привыкла защищаться!» — объясняет Анна. Смогут ли стилисты помочь девушке поверить в себя и убедить в том, что и стильная одежда может быть удобной?

«Наш брак – только печать в паспорте»

В пятницу рассматривается дело под названием «Наш брак – только печать в паспорте». Муж Юрий устал от апатии и пассивности супруги: «Моя жена превратилась в Бабушку Ксю. Я прихожу с работы, и дома меня встречает черепаха Тортилла, а не легкая сексуальная блондинка!» Ее гардероб и в начале их отношений был не слишком сексуальный, а теперь так вообще глазу зацепиться не за что: джинсы, растянутые кофты и деревенские платья. Юрий уверен, что их брак давно держится на «честном слове», и если ничего не изменится, развода не избежать. Оксана возражает: если бы муж не сворачивал шею при виде молодых красоток, может, и желание ухаживать за собой у нее не пропало. Оксана уверена, у мужа есть «пунктик» на чрезмерно откровенные вещи: «Он, видимо, хочет, чтобы меня в психушку упекли! Носить кожаные юбки и короткие платья в моем возрасте не будет ни одна здравомыслящая женщина».

Семейная пара живет вместе уже 20 лет, и, по словам Оксаны, ни о каких чувствах речи не идет, они живут вместе ради дочери.