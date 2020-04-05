«Эти шапочки идут только очень красивым. Мне»: Гузеева отвесила себе изысканный комплимент

Лариса Гузеева с юности слывет красавицей. Не случайно именно ее Эльдар Рязанов выбрал когда-то на главную роль в своей картине «Жестокий романс». В фильме сразу несколько мужчин восторгаются внешностью тогда еще совсем молодой актрисы.

Кстати, недавно звезда предложила своим поклонникам вспомнить, какой она была в то время, и сопоставить с ней сегодняшней. Многие поклонники Ларисы хоть и заметили изменения, но пришли к выводу, что для своих 60-ти Гузеева выглядит великолепно.

Возможно, вдохновившись именно этими теплыми высказываниями, Лариса не удержалась и сделала комплимент самой себе в эфире шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.

Жених рассказал ведущим программы, как он познакомился в бассейне со своей бывшей женой, сильно удивив этим Василису Володину. По мнению астролога, в плавательных шапочках люди выглядят довольно непривлекательно и вряд ли могут привлечь представителей противоположного пола. Гузеева категорически не согласилась с этим высказыванием коллеги.

«Эти шапочки идут только очень красивым. У кого идеальные черты лица, идеальный череп. Мне, например», — сказала она.

И заявила, что, будь ее воля, она бы даже на работу ходила в плавательной шапочке и в ластах.