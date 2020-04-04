На «Поле чудес» заменили зрителей желтыми воздушными шарами

Не всем участникам нового выпуска понравилась эта идея.

Эпидемия коронавируса вносит свои правки в работу многих проектов на современном телевидении. Шоу, в которых ранее было множество приглашенных зрителей, теперь проводят съемки без людей и в пустых залах. Подобная участь постигла и знаменитое капитал-шоу «Поле чудес», однако создатели проекта решили весьма изящно выкрутиться из сложившегося положения.

В новом выпуске вместо гостей в студии зрители увидели желтые воздушные шары с нарисованными на них лицами.

В обсуждениях этой передачи в Интернете люди отметили, что наблюдать за аплодисментами и криками «Приз» от воздушных шаров было довольно странно.

Кроме того, один из участников шоу присутствовал в студии со своим сыном. На кадрах видно, что мальчик не на шутку испугался шаров вокруг.

Некоторые пользователи уже пошутили, что именно такой должна стать новая серия проекта «Черное зеркало».