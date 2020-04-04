«В Бразилии мужчины увеличивают себе ягодицы и грудные мышцы»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Наталья Подольская рассказала о ссорах с Владимиром Пресняковым»
Лера Кудрявцева

На «Поле чудес» заменили зрителей желтыми воздушными шарами

Не всем участникам нового выпуска понравилась эта идея.

На «Поле чудес» заменили зрителей желтыми воздушными шарами
Леонид Якубович. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Эпидемия коронавируса вносит свои правки в работу многих проектов на современном телевидении. Шоу, в которых ранее было множество приглашенных зрителей, теперь проводят съемки без людей и в пустых залах. Подобная участь постигла и знаменитое капитал-шоу «Поле чудес», однако создатели проекта решили весьма изящно выкрутиться из сложившегося положения.

В новом выпуске вместо гостей в студии зрители увидели желтые воздушные шары с нарисованными на них лицами.

В обсуждениях этой передачи в Интернете люди отметили, что наблюдать за аплодисментами и криками «Приз» от воздушных шаров было довольно странно.

Кроме того, один из участников шоу присутствовал в студии со своим сыном. На кадрах видно, что мальчик не на шутку испугался шаров вокруг.

Некоторые пользователи уже пошутили, что именно такой должна стать новая серия проекта «Черное зеркало».

 

Тэги

«Поле чудес»коронавирусЛеонид Якубович
Loading...