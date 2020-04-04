«Это был ультиматум»: Подольская женила на себе Преснякова спустя пять лет отношений

Наталья Подольская женила на себе Владимира Преснякова спустя пять лет отношений. В этом певица откровенно призналась в рамках шоу «Секрет на миллион». Наталья поведала, что на сегодняшний день является самой счастливой женщиной, которую вообще можно представить. О том, что на свадьбе она в определенный момент настояла, Подольская не жалеет.

Певица отметила – Владимир не спешил делать ей предложение, поскольку очень боялся повторения неудачных отношений с Орбакайте. Пресняков-младший был уверен – штамп в паспорте все испортит. Нерешительность возлюбленного раздражала Наталью.

«Я очень долго подстраивалась. Ближе к пяти годам меня эта ситуация, что я не замужем за Вовой, стала безумно раздражать. Наверно, тогда у нас был самый сложный момент, мы постоянно ссорились. Он тогда был уверен, что нам точно не нужно жениться, потому что все станет хуже», — вспомнила гостья.

Наталья отметила – к счастью, ей удалось переломить супруга. Сейчас он вспоминает те времена с недоумением, ему кажется, будто это не он так долго затягивал процесс.

«Это был тот самый, непроизнесенный ультиматум. Я его женила на себе, если честно. А закончилось все вот чем – в какой-то определенный момент я захотела причаститься. А духовный отец Федор, который и по сей день является нашим наставникам, вдруг сказал, что не может меня причастить, потому что я живу в грехе, не в браке. После этого я пришла домой и сказала: «Малыш, завтра ты идешь знакомиться к батюшке». Мое внутреннее состояние было – либо мы женимся, либо будем расходиться», — рассказала Подольская.