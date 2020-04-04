«Тут хоть из трусов выпрыгни»: Подольскую задевает предвзятое отношение к ней Пугачевой

Супругу Владимира Преснякова Наталью Подольскую задевает предвзятое к ней отношение со стороны Аллы Пугачевой. Гостья «Секрета на миллион» вспомнила, что с Аллой Борисовной познакомилась еще задолго до встречи с мужем. В свое время артистка была в судейском корпусе на «Фабрике звезд», где Наталья имела возможность принимать участие.

«Не сказать, что мы ее боялись, но волновались очень. Такая личность! Но она меня сразу невзлюбила и не скрывала этого. Ты хоть… (здесь Наталья замолчала, чтобы собраться с духом) из трусов выпрыгни – если человек тебе неприятен, то он тебе и не понравится. Единственное, за что я ей очень благодарна – за свои прекрасные отношения с Никитой Пресняковым. Можно не любить, но главное не вредить ничему», — высказалась она.

Когда Наталья рассказывала о Пугачевой, у нее дрожал голос. В свою очередь, Подольская отметила – она относится к Алле Борисовне с большим уважением. С внуком Примадонны Никитой и его женой Аленой Наталья часто ездит отдыхать, но никогда не обсуждает первый брак Владимира с Кристиной Орбакайте.