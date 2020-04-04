«Расстались давно»: вдова Александра Лосева рассказала правду об отношениях с певцом

Исполнитель хита «Звёздочка моя ясная» ушел из жизни в 2004 году. Его супруга вспомнила о том, как ее муж остался совсем один. Оказалось, что они расстались, еще когда их сын был жив.

Александр Лосев впервые появился на российской эстрады в составе группы «Цветы», которую организовал Стас Намин. Поклонницы штурмовали концертные площадки и мечтали познакомиться с солистом. Но артист женился в 1974 году и разбил немало женских сердец. Но ушел из жизни в 54 года. О творчестве певца вспомнили в передаче «Привет, Андрей!», где собрались его коллеги. А на связь со студи ей вышла его жена Галина, которая живет в Таиланде.

«Приходили письма какие-то, были свои фанатки. 25 рублей стоит телефон Саши Лосева на улице Горького», — вспомнила его жена Галина. «У них со Стасом Наминым не сложились отношения И Саша был вынужден уйти. В этот момент его взяли в „Красные маки“ тульскую филармонию. Он там поработал немножко, а потом на гастролях, когда я была беременная, они встретились со Стасом. Стас сказал: „Саш, хватит валять дурака! Давай объединимся, начнем все вместе!“», — рассказала женщина.

Тогда Лосев даже поехал в США с Наминым, но в 90-х года у него началась черная полоса в жизни. Сначала один за другим ушли родители. Потом начала разлаживаться и семейная жизнь. «Мы не ссорились . Для Саши я всегда была другом. Отношения постельные перешли в более серьезные, дружеские. Мы с Сашей расстались давно, каждый жил своей жизнью, но все праздники старались справлять вместе, делая вид, что все хорошо, чтобы Коля не нервничал», — пояснила Галина.

В 1995 году произошел самый страшный удар для артиста, от которого он не смог оправиться. Его 18-летний сын Коля внезапно умер от остановки сердца. «Страшно было, когда Сашка остался вообще один. Я еще была не одна, а Саша был просто один. Представляете, человек садился в машину и просто ездил по окружной дороге, круги гонял», — поделилась вдова певица. В последствии свой хит «Звездочка моя ясная» Лосев посвятил сыну.