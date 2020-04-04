«Это любовь»: Муцениеце и Нагиев появились на сцене «Голоса», держась за руки

Находящаяся на грани развода Агата Муцениеце появилась на сцене шоу «Голос» за руку с Дмитрием Нагиевым. В новом, седьмом по счету, сезоне модель решила попробовать себя в не вполне привычной роли и составила бессменному ведущему Нагиеву партию.

Зрителей эффектное появление дуэта немало удивило. В социальных сетях тут же развернулись нешуточные баталии на тему серьезности проявлений душевных порывов. В начале очередного выпуска Нагиев в свойственной ему манере представил напарницу.

«Рядом со мной девушка, которой благодарны все логопеды страны», — с улыбкой произнес он.

Сама Муцениеце намекнула – о чувствах можно говорить с уверенностью.

«Это любовь! Профессиональная, конечно. А вы что подумали?» — отметила она.

Отметим, что Дмитрий Нагиев, который 26 лет был женат на актрисе Алисе Шер, тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Харизматичный ведущий не раз отмечал, что очень дорожит отношениями с женщинами и распространяться о них не готов.