Экзамены на должность мусорщика и пластическая хирургия для мужчин: Бразилия шокировала Бадоеву

В новом выпуске программы «Жизнь других» телеведущая отправилась в Рио, чтобы познакомиться с местным укладом.

Бразилия удивила телеведущую передачи «Жизнь других» Жанну Бадоеву местным укладом. В новом выпуске журналистка отправилась в Рио, который среди туристов наиболее известен как город-мечта.

Некоторые вещи заставили Жанну задуматься практически с порога. Так, Бадоева выяснила, что главной проблемой местных жителей, помимо нищеты, является патологическая непунктуальность. Бразильцы опаздывают везде и всюду, что достаточно серьезно сказывается на качестве их жизни и уровне образования.

Самой элитной профессией в Рио является профессия мусорщика. Для того, чтобы войти в их ряды, человеку необходимо сдать несколько профильных экзаменов по физкультуре, математике и знанию португальского. В месяц сотрудник уличного клининга может заработать около 1800 долларов (140 тысяч рублей).

Помимо высокого уровня навыков, мусорщики также отличаются невероятной красотой. Среди них практически каждый второй работает моделью, а мусор собирает в свободное от основной деятельности время.

В Рио, кроме всего прочего, считается модным прибегать к услугам пластических хирургов. Меняют внешность даже мужчины. Самая популярная операция обходится желающим в 8 тысяч долларов (не меньше 600 тысяч рублей). Каждый год в Рио устраивают конкурс красоты, посвященный пятой точке. Победители впоследствии активно развивают свою карьеру на телевидении.