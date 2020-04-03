Зажигают все! «Россия 1» запускает флешмоб в преддверии новых «Танцев со звездами»

Принять участие во флешмобе #Россиятанцуетдома может каждый зритель.

Телеканал «Россия 1» запустил флешмоб, участие в котором могут принять все желающие. В преддверие старта 11 сезона проекта «Танцы со звездами» вещательная компания запустила конкурс: зрителям необходимо выучить движения, которые аудитории покажут сами участники проекта, а также профессиональные исполнители.

Ролики будут размещаться под хэштегами #россиятанцуетдома каждую неделю. Чтобы присоединиться, участникам необходимо выучить эти движения, а затем выложить видео в социальных сетях и на сайте проекта. Лучшие видео от участников будут показаны в эфире.

Отметим, что на данный момент свой первый урок уже преподал танцор Максим Петров. Сам проект «Танцы со звездами» стартует 5 апреля. Вести его будет Андрей Малахов, а среди участников аудитория увидит уже полюбившиеся лица: актрису Марию Порошину, ведущую Елену Летучую, артистку комедийного жанра Екатерину Варнаву и многих других.