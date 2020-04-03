Премьера концерта Галкина и «антивирусный» юмор ТНТ: что смотреть в первые выходные апреля

Чтобы российским семьям в самоизоляции из-за распространяющегося коронавируса было не скучно, телеканалы приготовили много интересного. На Первом, например, в вечер субботы, 4 апреля, — премьера нового «Большого концерта Максима Галкина». Шутить всенародно любимый юморист начнет в 17-55. А вечером – еще одна премьера. В 23-10 Джеймс Кэмерон представляет фильм Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел».

На «России 1» в субботу Андрей Малахов и звезды советской и российской эстрады продолжат вспоминать лучшие ВИА времен СССР и их главные хиты. Начало в 18-00. А в воскресенье, 6 апреля, — премьера нового сезона семейного шоу «Танцы со звездами». После четырехлетнего перерыва на паркете вновь яркие пары знаменитых селебритис. Нескольких из них телеканал рассекретил – это актеры Дарья Мороз и Андрей Чернышов, танцор Евгений Папунаишвили и телеведущая Мария Ивакова. Кстати, создатели конкурса в новом сезоне обещают еще больше эмоций и зрелищ.

Развлекательный канал ТНТ 4 апреля устроит день «Физрука». Поклонников Дмитрия Нагиева ждет настоящий нон-стоп – с 12 до 17 часов. А в вечернем эфире – специальный выпуск «ТНТ против коронавируса» — поднимать настроение антивирусным юмором будут звезды телеканала, а также рэпер Тимати и комментатор Дмитрий Губерниев. На следующий день, 5 апреля, в 19-00 – продолжение реалити-сериала «Солдатки», сразу после которого мы сможем узнать, кто из «невест» сойдет с дистанции на пути к сердцу холостяка Антона Криворотова.

Телеканал СТС приглашает всей семьей провести субботний день за просмотром самых любимых анимационных фильмов. С 10-05 здесь — марафон мультиков: «Стань легендой! Бигфут-младший», «Кот в сапогах», «Шрек», «Шрэк навсегда», «Хороший динозавр», «Босс-молокосос». Завершит уютный выходной фэнтэзи в 21-00 «Тор» — самое время вспомнить, с чего начались приключения сына Одина.

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На НТВ в субботу вечером в гостях у Леры Кудрявцевой – певица Наталья Подольская. Уже известно, что она удивила телеведущую, выдав несколько тайн во взаимоотношениях с Владимиром Пресняковым-младшим. Свою с мужем семью они создавали настоящим трудом: через ссоры, испытания и примирения. «Секрет на миллион» выйдет в эфир в 20-50. А буквально в это же время, но 5 апреля на НТВ — самый интригующий вокальный конкурс «Маска». Участников все меньше, но тайн и загадок – не убывает. Напомним, что в прошлом выпуске маску снял Паук – им оказалась экс-татушка Елена Катина.

На ТВ-3 в субботу зрителей будет ждать эксклюзивная подборка самых свежих голливудских кинохитов в жанре «бадди-муви» – картин о напарниках по оружию. В 16:45 состоится премьера экшена «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л.Джексоном. Сразу после фильма, в 19:00, в эфир выйдет новая серия шоу «Последний герой. Зрители против звёзд». А за ней – ещё одна бадди-премьера боевик «Киллеры», в котором Эштон Кутчер и Кэтрин Хайгл вдвоём противостоят всему криминальному миру. И завершат вечер герои Тома Харди и Криса Пайна в 22:10 – «Значит, война», где они сразятся за руку героини Риз Уизерспун.