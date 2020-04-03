«Заново училась ходить»: Летучая раскрыла подробности своего участия в «Танцах со звездами»

Елена Летучая, ставшая участницей нового, 11-го сезона проекта «Танцы со звездами», поделилась подробностями работы. Порталу Teleprogramma.pro ведущая поведала, что изначально не планировала соглашаться на участие в проекте, поскольку считает себя абсолютно «нетанцевальным» человеком. Однако позже Елена убедила себя, что это достаточно свежий опыт и попробовать точно стоит.

«Я долго отказывалась от участия в шоу, так как я абсолютно не танцующий человек. Для меня это было сравнимо с тем, что я заново училась ходить», — описала она.

Напарником Елены стал американский танцор, чемпион страны по бальным танцам Влад Квартин. Именно он определяет, как его партнерша будет выглядеть в очередном выходе, а в перерыве учит ее пластично двигаться.

«У него совсем иное видение постановки и костюмов. Он не просто мой партнер, но еще и хореограф. Конечно, я ему полностью доверилась в танце и в наших костюмах. Именно он придумывает для меня бальные платья. У меня всегда очень необычные цвета и наряды. Конечно, я уверена, что то, что мы будем делать, вы никогда больше не увидите на телевидении», — поделилась соображениями она.

Первым танцем, который Летучая продемонстрирует зрителям, станет румба. Елена заявила, что спустя время и она, и ее соперники признали, что им очень нравится танцевать. Ведущая конкуренцию чувствует, но в своих силах в целом уверена.