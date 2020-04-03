Лепс, Тимати, Дзюба и Слава станут участниками «карантинного» выпуска Comedy Club

Артисты и комики расскажут о своей самоизоляции.

Популярное юмористическое шоу Comedy Club продолжает выходить в эфир в условиях карантина. Несмотря на самоизоляцию практически всех его резидентов, они продолжают искрометно шутить посредством видеосвязи.

«Мы понимаем, что ты, как и все, сейчас самоизолируешься. Мы знаем, что ты уже посчитал количество зерен в пачке гречки (7426) и выучил все номера припаркованных во дворе машин. Оставайся дома, а мы будем тебя веселить», — обратились создатели передачи к своему зрителю.

В свежем выпуске, который выйдет на канале ТНТ 3 апреля, к известным комикам присоединятся исполнитель Григорий Лепс, рэпер Тимати, футболист Артем Дзюба и певица Слава. Последняя споет зрителям свою песню про одиночество, ставшую сейчас особенно актуальной.

Павел Воля расскажет о «счастливой» жизни с детьми в замкнутом пространстве, Гарик Харламов и Демис Карибидис покажут кое-что про «Евровидение», а Андрей Бебуришвили представит свой видеоблог холостяка.

Все это 3 апреля в новом спецвыпуске Comedy Club на канале ТНТ. Начало в 21:00.