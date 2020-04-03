«Москва 24» запустила видеоблог с ответами на актуальные вопросы по коронавирусу

«Доктор 24» будет выходить три раза в день.

На телеканале «Москва 24» стартует видеблог «Доктор 24». В ближайшие недели он будет посвящен CoViD-19, а точнее профилактике и лечению этого вируса.

С самого начала эпидемии жители столицы облазили интернет в поисках достоверной информации. Пожалуй, не осталось блогера, который бы не опубликовал свой вариант полезных советов. Но новый проект «Доктор 24» будет давать информацию с профессиональной точки зрения, согласно главному совету — слушать специалистов и не паниковать.

Какие лекарства принимать? Как сделать антисептик своими руками? Можно ли заразиться через посылку из Китая? Нужно ли уменьшать калорийность, пока сидишь дома? На эти и другие вопросы найдутся ответы в новом телеблоге — без слухов, домыслов и паники.

Ведущие Алена Рабинович, Анна Арутюнова и Юлиан Капицын отделят правду от фейков, изучая самые популярные интернет-запросы. Личный интерес героев к здоровому образу жизни доведет все расследования до конца. Они не будут сидеть в студии вдохновленными лицами, а вместе с живой съемкой отправятся искать правду. Именно поэтому «Доктор 24» — это не передача, а видеоблог.

Он будет выходить на телеканале «Москва 24» три раза в день — в 12:48, 14:15 и 16:15. Также его выпуски можно будет посмотреть в социальных сетях.