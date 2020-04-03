В казарме «Солдаток» замечены первая влюбленность и первый нервный срыв

Реалити-сериал «Солдатки» на канале ТНТ набирает обороты. В воскресенье, 5 апреля, зрителей ждет новая серия, в которой запечатлены и первая влюбленность на проекте, и первый нервный срыв.

Напомним, 12 девушек несут реальную службу в спецподразделении морской пехоты Южного военного округа. Одна из участниц неожиданно узнала, что оставшийся на гражданке парень изменяет ей. В отместку «солдатка» начнет проявлять внимание к старшине, но сердце последнего, похоже, уже принадлежит другой. Признаваться в своих чувствах военный не спешит.

Тем временем в девичьей роте падает дисциплина. Одна из участниц не выдерживает испытаний и становиться близка к нервному срыву. Похоже, что скоро она покинет проект. Хотя это может быть симуляцией, чтобы бедняжку меньше грузили физподготовкой.

Сломает ли армия бравых «солдаток» или же они сами могут сломать все, что угодно? Узнаем в воскресенье, 5 апреля, в 19:00 на канале ТНТ.