Смех укрепляет иммунитет: на ТНТ выйдет антивирусное юмористическое шоу

Смеяться разрешается, болеть – нет, поэтому, чтобы укрепить иммунитет хорошим настроением и отборным юмором, телеканал ТНТ подготовил специальный антивирусный выпуск. В нем приняли участие знаменитые телеведущие и звезды отечественного шоу-бизнеса Екатерина Варнава, Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Тимати, Мигель и многие другие.

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В субботу, 4 апреля, для всех, кто соблюдает режим самоизоляции и карантин по предписанию врача, в 16-00 в эфире появится Азамат Мусагалиев. Вместо со своими гостями он напомнит о важности соблюдения рекомендаций, а также поделится идеями, чем занять себя сидя дома. Посредством видеосвязи любимцы миллионов фанатов Гарик Харламов и рэпер Тимати сыграют в игру «Где логика?» — будет над чем посмеяться. Со стендапом на злобу дня выступят Стас Старовойтов и ведущая шоу «Женский стендап» Ирина Мягкова.

В продолжение юмористического выпуска Мигель и Алексей Щербаков сыграют в музыкальном шоу «Студия СОЮЗ», а эстафету юмора подхватит Варнава. А там Тимур Родригез в компании 30-ти звезд исполнит свою песню «Хочу с тобой на карантин» на мультиэкране, а Дмитрий Губерниев прямо из дома прокомментирует все, что можно комментировать.

В общем, скучать точно не придется, а время, проведенное с ТНТ, окажется не только приятным, но и полезным — ведь доказано, что смех не только продлевает жизнь, но и укрепляет иммунитет.