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«Вот будет смешно, если ты помрешь»: Мясников пошутил над главным врачом Коммунарки

Приглашенный гость шоу «Соловьев Live» высказался крайне неосмотрительно.

«Вот будет смешно, если ты помрешь»: Мясников пошутил над главным врачом Коммунарки
Александр Мясников. Фото: КП/Иван Прохоров

Популярный врач Александр Мясников, известный прежде всего по передаче «О самом главном» с телеканала «Россия 1», рассказал о том, что ему довелось пообщаться с Денисом Проценко уже после того, как тот заразился коронавирусом. Напомним, Денис является главным врачом инфекционного центра в Коммунарке, а за неделю до этого он встречался с Собяниным и Путиным, которым пожал руки.

Как оказалось, беседа двух медицинских специалистов пошла по незапланированному сценарию. Пересказ разговора Мясников рассказал в прямом эфире передачи «Соловьев Live» на видеосервисе YouTube. Александр написал Денису, что будет забавно, если тот умрет. На что тот ответил, что таких планов у него пока нет.

«Написал ему: «Денис, вот будет смешно, если ты помрешь»», — вспомнил свои слова Мясников.

Александр также заметил, что подобный случай говорит о несовершенстве любой защиты от коронавируса, ведь заразу подцепил даже такой специалист, как Проценко. То есть человек, который точно знает, как избежать неприятного заболевания. Также Мясников отметил, что Денис всегда был за пациентов, стоял за них горой, вот и был случайно «ранен» коронавирусом.

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Александр МясниковДенис ПроценкоКоммунаркакоронавирус
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