Противовирусный заряд: на «Муз-ТВ» звезды поддержат зрителей в период самоизоляции

Масштабная акция «Звезды против короны» стартовала на «Муз-ТВ». В эфире музыкального телеканала отечественные селебритис будут рассказывать, как сами проводят время в изоляции, поделятся опытом, знаниями и лайфхаками на разнообразные. Известно, что впервые Юлианна Караулова впустила в свою «крепость» съемочную группу специально ради телезрителей канала: они смогут увидеть, какие запасы сделала певица на период изоляции.

Помимо того, что Лобода, Вера Брежнева, Анита Цой Нюша и еще десятки знаменитостей записали видеоролики для поклонников в рамках проекта «Звезды против короны», в эфире Муз-ТВ Анна Семенович и Ирина Дубцова раскроют свои кулинарные секреты. Звездные хозяюшки покажут, чем вкусным балуют своих домашних и расскажут, как разнообразить меню.

Время в изоляции многие звезды используют для творчества. И очень часто создают довольно ироничные и забавные хоум-клипы. Именно этот контент войдет в проект «ЯНАМУЗТВ», и задача телезрителей – не пропустить творения своих кумиров. Против короны выступят звезды и в программе «Каждое утро»: здесь все самое интересное от селебритис про то, как соблюдать безопасность, на что обращать внимание и что делать в период пандемии.

А не так давно звезды шоу-бизнеса приняли участие в челлендже от «МУЗ-ТВ» в Инстаграм — #МОЙиПОЙ. Подобным образом знаменитости решили поднять настроение своим поклонникам, а заодно напомнить им о правилах гигиены во время коронавируса. Дал старт челленджу генеральный директор вещательной организации Арман Давлетяров.

Представители телеканала подчеркивают: отличное настроение и заряд оптимизма, которыми будут делиться в эфире Муз-ТВ звезды, помогут скрасить будни в изоляции миллионам телезрителей. Будет нескучно!